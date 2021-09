Il fiuto dei cani, come risaputo, è molto più efficace del nostro: i nostri amici a quattro zampe hanno all’interno del loro naso più di 200 milioni di recettori olfattivi, mentre noi umani ci fermiamo ad «appena» 5 milioni. Per questo, l’intervento dei cani è fondamentale e si applica in moltissimi campi: dalla ricerca di esplosivi, droghe o persone scomparse, all’identificazione di malattie, anche in fasi impercettibili alla sensibilità umana, come tumori o malattie degenerative. E anche nel caso della COVID-19. Da diversi mesi è stato provato che i cani, grazie al loro formidabile olfatto, sono in grado di identificare con un altissimo grado di precisione le persone infettate dal virus SARS-CoV-2. Anche in casi in cui quest’ultimo non ha ancora prodotto sintomi. Questi ottimi risultati hanno...