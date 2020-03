Anche la politica si adatta all’emergenza coronavirus. Ieri si è tenuto il primo e-comitato del PLR, raggiungibile unicamente in diretta streaming su Youtube e Facebook. Tema principale della serata l’attuale emergenza sanitaria. Il presidente Bixio Caprara ha rimarcato che il partito «sostiene con grande fermezza le decisioni delle autorità». Riferendosi alla questione dell’apertura delle scuole, ha detto di aver «apprezzato meno» delle decisioni prese da alcuni Comuni. Inoltre, Caprara ha annunciato che «presto il partito farà una task force per rispondere alla crisi». Presente anche Paolo Ferrari, capo area medica dell’EOC, che ha rimarcato «l’importanza della responsabilità individuale per evitare di sovraccaricare le strutture sanitarie. Abbiamo abbastanza posti letto ma il problema si presenta se i pazienti arrivano tutti insieme». Il vicedirettore di HotellerieSuisse Ticino Massimo Perucchi, anch’esso presente, ha spiegato che la situazione per il turismo è «nerissima», suggerendo poi di «chiudere tutto il Cantone per qualche settimana perché prima debelliamo il virus e prima possiamo ripartire». Per il settore delle manifestazioni era presente il direttore di Eventmore Antonio Silvestro il quale ha sottolineato che il mercato si è «completamente bloccato nel giro di 72 ore», invitando le aziende a chiudere le attività per interrompere la propagazione del virus». Il Comitato ha poi approvato quasi all’unanimità il Congresso del partito per il prossimo 6 giugno.