L’importo della compensazione finanziaria sulle remunerazioni dei frontalieri per l’anno 2020 ammonta a franchi 90.792.999.30, di cui è già stato effettuato il relativo versamento. Lo comunica il DFE, che riferisce in merito all’annuale riunione bilaterale prevista dall’articolo 5 dell’Accordo italo/svizzero del 1974 sull’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri italiani e sulla relativa compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, tenutasi oggi a Coira. Secondo i dati statistici, il numero dei frontalieri italiani che operano nei Cantoni interessati dall’accordo è pari a 67.472.

I lavori hanno permesso di «verificare l’importanza di tale accordo, sia per le zone frontaliere che per l’economia svizzera». Le Delegazioni hanno, inoltre, ricordato come «la buona collaborazione esistente tra le autorità italiane e quelle svizzere abbia permesso di continuare ad applicare una soluzione pragmatica, iscritta in un accordo amichevole tra autorità competenti del 2020, volta a precisare il regime fiscale dei lavoratori frontalieri in telelavoro a seguito delle misure volte a contrastare la diffusione della COVID-19».