Il DECS ha annunciato oggi che, al fine di agevolare l’acquisto di computer con i requisiti necessari per affrontare anche eventuali ulteriori future lezioni a distanza, nel corso del mese di agosto 2020 verrà effettuata una grande promozione di vendita portatili da parte di DELL, HP e Acer a prezzi agevolati per tutti gli studenti e docenti delle scuole cantonali.

Inoltre, il DECS, per meglio quantificare e valutare l’interesse per questa promozione, invita le persone interessate a segnalarlo compilando il questionario online disponibile alla pagina: formulari.edu.ti.ch/view.php?id=383622.

Medie, ci sono ancora posti per i corsi estivi

Ci sono ancora alcuni posti liberi nei corsi estivi organizzati nelle scuole medie ticinesi. Lo ricorda il DECS, spiegando che i corsi, che si terranno in varie materie - in particolare matematica, italiano, inglese e tedesco - avranno inizio ad agosto grazie alla collaborazione delle assemblee genitori e di associazioni. Chi fosse interessato è invitato a consultare il sito delle sedi di scuola media e quello dell’associazione MISE (https://mise.rounder.ch/corsi-estivi). Il DECS ricorda infine di aver previsto un aiuto finanziario alle famiglie corrispondente alla metà della spesa.