Nel corso della seduta straordinaria della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni è stato tracciato un primo bilancio della gestione dell’emergenza sanitaria in Ticino. In particolare, il Dipartimento delle istituzioni ha presentato una proiezione in merito all’impatto della crisi sulle finanze comunali, segnalando che al momento la situazione è ancora molto incerta. È tuttavia già certo che vi sarà una importante contrazione dei gettiti d’imposta legati alle persone fisiche e giuridiche. Da noi contattato il capo della Sezione degli Enti locali Marzio Della Santa ha parlato di una «probabile forchetta di 160-200 milioni».

Queste cifre, rammenta Della Santa, sono ancora provvisorie e «non comprendono altri costi come le misure di aiuto decise dai singoli Comuni durante e dopo la pandemia. «La previsione non include neppure l’evoluzione dei costi condivisi con il Cantone, come ad esempio quelli dell’assistenza sociale e della disoccupazione o per le case anziani e l’assistenza e la cura a domicilio».

La previsione illustrata oggi è in ogni caso inferiore a quella sui conti del Cantone illustrata a maggio dal Consiglio di Stato in un incontro con la Sottocommissione finanze a Palazzo delle Orsoline. In quell’occasione, lo ricordiamo, il disavanzo per i conti pubblici del 2020 era stato stimato in oltre 300 milioni di franchi. Importanti perdite erano state previste anche per il 2021.

Gli altri temi

La Piattaforma si è poi soffermata su alcuni temi sviluppati dai tre gruppi di lavoro misti, nominati per gestire la fase di ripartenza (istituzioni, persone fisiche e persone giuridiche). Il Dipartimento della sanità e della socialità ha aggiornato i membri sul progetto di una rendita-ponte COVID-19, destinata alle fasce di popolazione particolarmente colpite dalla crisi. Il tema sarà approfondito nelle prossime settimane, in vista della fine delle indennità garantite dalla Confederazione, a metà settembre. Il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha presentato i programmi sviluppati per sostenere l’economia ticinese e in particolare gli operatori turistici, come l’azione «Vivi il tuo Ticino» che sta riscuotendo un notevole successo.

Inoltre, in materia di perequazione intercomunale, è stata ricordata l’ipotesi di accordo su una soluzione di compromesso, che sarà presentata in autunno e sarà discussa con tutti i Comuni.

Per quanto riguarda le misure sanitarie in vigore dalla scorsa settimana, è stato ricordato che ai Comuni spetta ora – negli ambiti di loro competenza – la responsabilità di vigilare sugli assembramenti e sull’adozione di piani di protezione nei locali pubblici e in occasione di manifestazioni.

I membri della Piattaforma hanno infine preso atto dei risultati di un breve sondaggio lanciato negli scorsi giorni dalla Sezione degli Enti locali, a complemento di una raccolta di informazioni portata avanti dalle associazioni dei Comuni. Grazie alle risposte inoltrate da 97 Comuni (su un totale di 115), è stato possibile rilevare che sono già stati approvati 11 programmi comunali di misure economiche per aiutare le persone fisiche e le aziende, e che altri 15 messaggi municipali sono in fase di elaborazione.

L’incontro ha poi permesso un aggiornamento sulla riforma istituzionale «Ticino 2020»: le verifiche di fattibilità sulle nuove ripartizioni dei compiti dovrebbero concludersi prima delle elezioni comunali del 18 aprile 2021. I membri della Piattaforma hanno espresso la volontà condivisa di accelerare il processo.

In coda alla riunione sono state rilasciate due brevi informazioni, riguardo alla proroga al 30 settembre 2021 del periodo di nomina dei membri delle Autorità regionali di protezione (ARP), e sul progetto per digitalizzare tutte le comunicazioni di dati e informazioni tra la Sezione degli enti locali e i Comuni.

