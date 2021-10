«Avete dubbi? Provate. Per un giorno è gratis». Il succo del discorso è questo, spiega Mirco Moser, capo della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio. La campagna di promozione cantonale del trasporto pubblico in Ticino è entrata nel vivo in queste settimane: «Basta avere più di 16 anni, e chiunque - residente o frontaliere - può richiedere una carta giornaliera gratuita per testare la rete del trasporto pubblico ticinese. Basta compilare un modulo sul sito trasportopubblico.ch e fare la richiesta, scegliendo anche la data».

L’ultima fase

Semplice. «Questa è l’ultima fase di una campagna iniziata la scorsa estate con cui vogliamo fornire ai cittadini la possibilità di toccare con mano l’efficienza del trasporto pubblico, dopo il potenziamento dell’offerta seguito all’apertura...