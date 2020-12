Sulle strade si segnalano problemi di traffico tra Manno e Arosio, e fra Curio e Pura. Chiusa la cantonale tra Cadenazzo e Rivera nei pressi del Monte Ceneri. A Lugano catene obbligatorie su via Trevano, via Torricelli e viale Cassone. A Balerna problemi per il ghiaccio in via San Gottardo. La strada tra Novazzano e Pobbia è chiusa in entrambe le direzioni. Anche la cantonale tra Intragna e Losone risulta chiusa per un incidente. Sulla A2 i tir vengono fermati tra l’area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda.