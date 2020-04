La pandemia di Covid-19 sta inevitabilmente concentrando su di sé tutte le attenzioni e gli argomenti sanitari si focalizzano a giusta ragione attorno a precauzioni, effetti, cure e cifre dei contagi e delle perdite umane in questo triste frangente. Parallelamente, permangono tuttavia altre malattie e patologie che, seppur relegate in secondo piano dall’emergenza in corso, continuano a condizionare la vita di molte persone. Il tumore al seno è tra queste. In Svizzera una donna su otto è colpita da questa forma tumorale, che rappresenta la causa principale di mortalità femminile tra i 40 e i 50 anni.