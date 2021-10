In Ticino si stima siano circa 50 mila familiari curanti e il tema della conciliabilità è divenuto sempre più centrale. Due familiari curanti su tre sono infatti attivi professionalmente, nella maggior parte dei casi a tempo pieno. Per facilitare questo fragile equilibrio, sono state introdotte due importanti novità a livello federale: fino a tre giorni di congedo per prendersi cura di un membro della famiglia a seguito di un incidente o di una malattia, oppure di 14 settimane per genitori di bambini gravemente malati o vittime di un incidente.

