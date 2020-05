Secondo i due imputati e le loro difese, la prima cosa da sapere è che il commercio di rottami viene fatto soprattutto e volentieri a contanti. La seconda è che i clienti, sempre più, dilazionano i pagamenti, che in pochi anni sono passati dal giungere dopo alcuni giorni al giungere dopo sei mesi. La terza è che, alle banche, la questione dei contanti piace sempre meno, e le linee di credito vengono quindi chiuse. È per ovviare a questi problemi che l’amministratore di una ditta attiva nel commercio di rottami del Bellinzonese – un 49.enne italiano – e il titolare di fatto – un 42.enne svizzero – si sono inventati uno schema per creare la liquidità necessaria all’azienda a crescere. Uno schema truffaldino che li ha portati davanti alla Corte delle assise criminali presieduta dal giudice Mauro...