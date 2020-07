Dal punto di vista della statistica penale, il 2019 è stato un anno relativamente positivo per quanto riguarda il numero di condanne inflitte in Ticino. I dati pubblicati ieri dall’Ufficio di statistica (USTAT) evidenziano infatti una diminuzione del 5,7% rispetto al 2018 delle condanne penali comminate agli adulti, che sono passate da 4.957 a 4.675. Tra i 1.267 reati ai sensi del Codice penale fa ben sperare la riduzione su base annua da 313 a 258 casi di reati violenti, a fronte però di un aumento dei casi di furto (da 249 a 274) e truffa (da 120 a 184). La parte del leone, al pari degli scorsi anni, spetta però sempre ai reati contro la legge sulla circolazione stradale. Nonostante la diminuzione dell’11,3% tra il 2018 e il 2019 (da 3.301 a 2.928 casi), questa tipologia di reati resta la più diffusa e rappresenta il 62,6% di tutte le condanne penali inflitte lo scorso anno agli adulti. Per quanto riguarda invece le infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti, le condanne sono aumentate dopo una leggera diminuzione tra il 2017 e il 2018, attestandosi a 307. Infine, notiamo che nelle maglie della giustizia ticinese sono cadute in totale 4.549 persone (299 in meno rispetto al 2018), la maggior parte delle quali (3.815) di sesso maschile e di cittadinanza straniera (2.981).

Passando alle condanne inflitte ai minorenni, balza subito all’occhio una netta diminuzione in atto negli ultimi 2 anni. Si è infatti passati dalle 480 condanne del 2017 (il numero più alto negli ultimi 5 anni) alle 446 del 2018 e alle 442 dello scorso anno. I giovani interessati sono in totale 405, sei in meno rispetto all’anno precedente), 332 dei quali di sesso maschile. In questo caso, i reati contro la legge sulla circolazione stradale rappresentano solo il 9,7% dei casi. Spiccano di contro le 273 infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti (61,8%), aumentate dell’1,9% rispetto al 2018, e i 38 reati violenti. Sul totale di 442 sentenze, nella maggior parte dei casi (100) si è deciso per una prestazione personale (partecipazione a un corso o svolgimento di lavori di pubblica utilità). Le multe e le pene detentive, che possono essere inflitte solo a partire dal compimento dei 15 anni di età, sono state applicate in 110 e, rispettivamente, in 18 casi. Come di consuetudine, il giudice ha quasi sempre concesso la sospensione condizionale della pena. A fronte della diminuzione che ha interessato il Ticino, e livello nazionale si è invece registrato un aumento del 6% rispetto all’anno precedente, con un totale di 14.773 condanne. La tendenza all’aumento è evidente sia nel numero di reati contro il Codice penale (+10%) e la legge sulla circolazione stradale (+13%), sia contro la legge sugli stupefacenti (+3%). Tra i reati ai sensi del Codice penale, si è registrato un aumento dell’11% per i reati violenti.