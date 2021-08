«Condizioni perfette», la stagione dei funghi è lanciata

FERROVIE

Nuove Officine, per compensare le superfici SAC che verrebbero sacrificate a Castione sono state individuate delle aree soprattutto in Riviera - Il dossier è sulle scrivanie dei competenti uffici cantonali - Intanto pure l’Unione contadini ticinesi si esprime in merito alla consultazione sull’inserimento del futuro stabilimento industriale nel Piano settoriale dei trasporti