È stato accertato il primo caso di variante sudafricana di coronavirus in Ticino. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità in una nota, specificando che la persona, residente in Sudafrica, si trova momentaneamente in Ticino ed era risultata positiva al coronavirus prima di Natale. Aveva quindi seguito le ordinarie disposizioni, ponendosi in isolamento.

Come noto in diversi Paesi europei da alcuni giorni si ha prova della diffusione di due varianti di coronavirus, una di un ceppo inglese e una del ceppo sudafricano. La Svizzera non fa eccezione e l’Ufficio federale della salute pubblica ha già comunicato di aver ricevuto notifica di alcuni casi. Le autorità hanno dal canto loro provveduto a prendere provvedimenti specifici per chi entra in Svizzera, in provenienza da Gran Bretagna o Sudafrica.