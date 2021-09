Ne consegue, si legge nel comunicato, che per gli allievi l’uso della mascherina nell’istituto scolastico continuerà ad essere obbligatorio fino alle vacanze autunnali, salvo per chi avrà consegnato alla direzione della scuola la dichiarazione firmata dai genitori attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione dalla COVID-19; in questo caso l’uso della mascherina sarà facoltativo nelle aule e nei laboratori se sono rispettate le distanze, mentre rimarrà obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni interni e all’entrata e uscita da scuola. In qualsiasi circostanza in cui non sono rispettate le distanze l’uso della mascherina rimane raccomandato.