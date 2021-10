Voleva varcare il confine italo-svizzero con 5 chilogrammi di hashish, suddivisi in 52 panetti, un 57.enne italiano che viaggiava a bordo di un autobus proveniente da Amsteram e diretto a Milano. Insospettiti dalle risposte dell’uomo durante il controllo doganale, i funzionari della Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso e i militari della guardia di finanza hanno provveduto a una perquisizione più approfondita con l’ausilio dell’unità cinofila. Il fiuto del cane ha permesso di scovare la droga all’interno del bagaglio a mano dell’uomo per un valore al dettaglio di 52 mila euro. Il 57.enne è stato in seguito arrestato per violazione delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Como.