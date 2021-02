Voleva varcare il confine con il furgone carico di cani la presidente di un’associazione animalista della provincia di Cosenza intercettata sabato al valico di Brogeda con a bordo 24 cuccioli «adottati» da cittadini residenti in Ticino. Ne dà notizia la Provincia di Como che spiega come per poter avere i cuccioli i ticinesi interessati hanno versato sul conto dell’associazione 600 euro. Il controllo sulla documentazione degli animali effettuato dagli agenti, però, è risultato in regola, salvo in un caso, motivo per cui il cane è stato restituito all’associazione che ha dovuto riportarlo in Calabria.