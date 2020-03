Una giornata surreale. Per le strade di Chiasso, praticamente deserta, si vedono molte persone con i trolley e qualche valigia. Sono frontalieri che passeranno qualche notte in Ticino. In un albergo su Corso San Gottardo ne abbiamo incontrati diversi. Lavorano per una grande società di Castel San Pietro. Ieri sera, quando si è saputo della decisione italiana di limitare le possibilità di uscire dalla Lombardia, il loro datore di lavoro per sicurezza ha riservato delle camere in Ticino.