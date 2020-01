A Como i centri d’accoglienza sono al completo, con 300 ospiti e una trentina in lista d’attesa. La città ha bisogno di una nuova struttura da destinare ai senzatetto, tanto più che dalla prossima primavera una struttura in via Sirtori, con 90 posti, chiuderà i battenti.

L’assessore al Patrimonio Francesco Pettignano ha quindi annunciato la ricerca di una casa già ristrutturata, da circa 30 posti letto, anche in affitto, per aprire in fretta un nuovo centro d’accoglienza. Ma la Lega, primo partito di maggioranza, non ci sta.

Il sindaco Mario Landriscina, si legge su La Provincia di Como, ha chiesto aiuto senza successo ad una ventina tra enti e associazioni. L’unico ente che ha risposto all’appello di Landriscina è l’Asst che ha messo sul piatto il San Martino, ma riqualificare l’ex ospedale psichiatrico è un’impresa.

Secondo il vescovo Oscar Cantoni il Comune deve fare la sua parte, la Chiesa del resto gestisce già tutte le strutture dedicate ai bisognosi. «Noi la nostra parte la vogliamo fare – assicura Pettignano -. Siamo sensibili al tema dei senzatetto. Solo che non abbiamo al patrimonio qualcosa che faccia al caso. Non ci sono immobili pronti. Per ristrutturare bisogna prima fare un progetto, mettere i soldi, cambiare la destinazione d’uso, fare il certificato antincendio, togliere il bene dall’elenco delle cessioni. Servono tempo e risorse. E poi comunque per l’accoglienza serve uno stabile con docce, grandi spazi, saloni. Potremmo rivolgerci anche ai privati per trovare qualcosa di temporaneo in affitto – dice l’assessore – una soluzione tampone, una trentina di posti. Un luogo che non debba essere ristrutturato. A giorni dobbiamo proporre delle soluzioni».

L’opposizione della Lega

«Per noi aprire un nuovo dormitorio è un errore - dice Alessandra Locatelli, l’ex vice sindaco della Lega -. Porterebbe in città altri clandestini. Da ex assessore ai servizi sociali e da esponente della Lega io ribadisco che il Comune per i senzatetto fa già abbastanza. A bilancio sul tema spendiamo un milione all’anno».

©CdT.ch - Riproduzione riservata