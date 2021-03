Pasqua si avvicina e Como, a due passi dal confine, mostra tutto il suo spirito solidale. La «Colomba Sospesa», iniziativa patrocinata da Confcommercio Como e dall’Associazione provinciale panificatori e pasticcieri, su proposta della Delegazione lariana dell’Accademia italiana della cucina, ha infatti riscontrato un seguito notevole. Ma di cosa si tratta? Si tratta di una rivisitazione del famoso «caffè sospeso» e, di fatto, non produce nessun guadagno: nello specifico, a fronte di una seconda colomba acquistata dal cliente da devolvere ai più bisognosi, il produttore ne metterà a disposizione una terza. Così, da una sola colomba se ne ricaveranno addirittura due.

Insomma, i panettieri e i pasticcieri di Como non si sono lasciati intimorire dalla situazione di emergenza attuale. E i cittadini hanno risposto con forza ed entusiasmo all’iniziativa. Lo stesso Franco Brenna, rappresentante della Delegazione lariana dell’Accademia italiana della cucina, nonché promotore della «Colomba Sospesa», si è detto soddisfatto di queste prime giornate: «I comaschi sono persone riservate, non lo danno a vedere ma hanno un grande cuore aperto alla generosità. È per questo che ho voluto, insieme a Confcommercio Como, riproporre l’iniziativa dopo il buon risultato di Natale».