(Aggiornato alle 19.41) Dopo le indagini del caso, l’allarme diramato nelle scorse ore è rientrato: gli artificieri provenienti da Milano non hanno trovato traccia di materiale esplosivo all’interno del veicolo dell’uomo che si è presentato a tutta velocità al valico per entrare in Ticino. Il valico doganale di Stabio-Gaggiolo (sia commerciale che turistico) - lo ricordiamo - è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni questo pomeriggio dopo che l’uomo, fermato proprio per l’eccessiva e decisamente sospetta velocità, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe iniziato a gridare di avere una bomba nell’auto. La Guardia di finanza di Varese ha comunicato poco fa che durante la perquisizione presso il domicilio dell’uomo, i finanzieri di Gaggiolo hanno sequestrato 1 chilogrammo circa di marijuana, 55 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina