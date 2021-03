«Qui a Malnate abbiamo circa 1’300 anziani over 80. Di questi, dai dati forniti dall’Azienda di tutela della salute (Ats) locale, i vaccinati sono solo 60. Con numeri così bassi quando raggiungeremo l’immunità di gregge?»: è questa la domanda che si è posta Irene Bellifemine, sindaco di Malnate, in provincia di Varese, ma anche e soprattutto infermiera dell’ASST Sette Laghi, che ha deciso di mettersi in gioco in prima persona e organizzare una task force di volontari.