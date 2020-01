In 18 mesi la Guardia di Finanza ha intercettato oltre 50 mila spedizioni provenienti principalmente dagli Stati Uniti d’America, dalla Spagna e da alcuni Paesi dell’Africa orientale. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno sequestrato oltre 900 chili di stupefacenti, destinati non solo all’Italia, ma anche ad altri Paesi, utilizzando lo scalo di Malpensa solo come punto di transito. Ventisei persone sono finite in manette e altre 17 sono state denunciate alle Autorità giudiziarie.

Nell’ambito dell’operazione è stata poi identificata in Italia, e per la prima volta in Europa, una nuova sostanza psicoattiva appartenente alla famiglia dei cannabinoidi sintetici, analizzata dal Laboratorio delle Dogane e dei Monopoli di Milano. In un altro caso, in occasione dell’arresto di un cinese residente in provincia di Varese, che aveva tentato di importare dal Canada tre chili e mezzo di marijuana, è stata individuata una ulteriore spedizione che, segnalata all’Autorità tedesca, ha portato a sequestrare altri 3 kg di marijuana in Germania. Spicca inoltre il sequestro di 700 chili di khat, la cosiddetta «droga dei poveri», un arbusto coltivato nel corno d’Africa simile alla marijuana, i cui principi attivi resistono poco meno di 48 ore dopo l’estirpazione.