(Aggiornato alle 16.14) «I nostri ospedali stanno raggiungendo la saturazione, non c’è più posto». È l’allarme lanciato all’agenzia di stampa italiana ANSA da Davide Galimberti, sindaco di Varese, al centro di un territorio dove sono in forte crescita i contagi da coronavirus e i ricoveri.

«Da Busto Arsizio a Varese, fino a Tradate, da giorni gli ospedali sono sotto pressione, si è cercato di recuperare posti letto nei vari reparti ma siamo al limite - dice. L’auspicio è che le misure del lockdown portino in fretta gli effetti sperati e che siano attivati velocemente i COVID hotel, per alleggerire la pressione sugli ospedali che sono al limite».

Ieri, per la prima volta la provincia di Varese ha registrato oltre 3 mila contagi in un solo giorno. I sette ospedali di Varese e dintorni in questi giorni stanno fronteggiando la seconda ondata della pandemia senza 284 contagiati fra medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari e personale amministrativo. All’ospedale Circolo di Varese si consumano 15 mila litri di ossigeno al giorno.

L’obiettivo è «correre più veloce del virus, mantenere un margine di vantaggio rispetto alle necessità, per tenere un equilibrio fra ingressi e dimissioni», sottolineano fonti della Asst, spiegando che all’ospedale di Circolo di Varese ci sono più di 350 ricoverati per coronavirus, circa 40 in terapia intensiva, oltre 90 con Cpap, e da ieri sono a disposizione altri 18 letti di terapia intensiva allestiti in un blocco operatorio.