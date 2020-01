Quella che originariamente sembrava essere pura utopia – o una pazza idea di inizio anno – sta assumendo contorni sempre più ufficiali. L’idea (è bene sottolineare che non si tratta ancora di un progetto concreto, ma di una proposta nata nell’ambito di uno studio accademico) di spostare gli ultimi 4 chilometri (circa) dell’autostrada A2 sotto la collina del Penz, andando così a recuperare – magari creando aree verdi e di svago – il territorio attualmente occupato dal tracciato autostradale non smette infatti di far discutere e presto varcherà anche il confine. Questo venerdì la giovane architetta Elena Fontana, «madre» dell’idea che ha prima stupito e poi affascinato il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni (vedi CdT dell’8 gennaio), presenterà la proposta in Regione Lombardia. Lo riporta «La Provincia di Como», che sulla tematica ha interpellato lo stesso Arrigoni.