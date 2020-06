Il 15 giugno 2020 per molte province italiane della fascia di confine e non solo, è una data che resterà nella memoria collettiva. Un giorno che ha marcato definitivamente la fase post COVID e che rilancia con maggiore vigore (questi almeno sono gli auspici) i rapporti tra Svizzera e Italia dopo mesi di interruzione per far fronte alla pandemia in entrambi gli Stati. Ieri si è parlato di un nuovo inizio, ma ovviamente non è soltanto per la ripresa dello shopping di qua e di là del confine. C'è molto di più, a partire dalla collaborazione istituzionale tra Italia e Svizzera, tra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino, che sono alla base dello sviluppo dell'intera area insubrica.

Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera...