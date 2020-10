Come ciclicamente accade, le autorità italiane e svizzere confermano passi in avanti nell’accordo fiscale tra i due paesi. Accordo che regolarmente viene posticipato, causando malumori da entrambi i lati del confine. Questa però sarà la volta buona? Ne abbiamo parlato con Piero Marchesi e Massimo Mastromarino, rispettivamente sindaci di Monteggio e Lavena Ponte Tresa, i quali si sono confrontati anche sulla percezione e l’importanza del frontalierato.

La Consigliera Federale Simonetta Sommaruga ha dichiarato che Svizzera e Italia auspicano il raggiungimento di un’intesa per l’imposizione dei frontalieri italiani che ogni giorno varcano il confine con il Ticino. Qual è la sua opinione?

Marchesi – Ormai è diventato quasi un miraggio. Se ne parla da così tanti anni che, nonostante la fiducia su chi sta trattando il dossier, sinceramente viene più di qualche dubbio sulla possibilità che l’accordo possa essere siglato in tempi ragionevoli.

Mastromarino – Non credo che dobbiamo avere fretta. Stiamo lentamente uscendo da un periodo difficile dove abbiamo imparato che l’economia transfrontaliera è una ricchezza. Per questo trovo sia importante fare tutti insieme una riflessione prima di prendere certe decisioni perché i frontalieri non sono numeri.

Cosa farete se l’accordo raggiunto non dovesse essere soddisfacente?

Mastromarino - Intanto continueremo a ribadire che quello del 1974 era un grande accordo che ha portato ricchezza e prosperità sul confine. Quindi evidenzieremo le ragioni storiche e le motivazioni di fondo che hanno fatto nascere quel grande accordo.

Marchesi - Intanto vedremo se la bozza di accordo verrà davvero firmata, cosa assolutamente non scontata. Ad ogni modo l’accordo proposto a mio parere era un buon accordo e non credo che verrà stravolto. Nel caso non fosse così valuteremo a tempo debito.

Cosa sono i frontalieri per il Ticino?

Marchesi - Prima della libera circolazione erano un’importante manodopera complementare alla forza lavoro locale. Ora purtroppo in alcuni settori sono diventata la manodopera principale, preferita da alcune imprese a discapito dei lavoratori residenti che vengono così sostituiti solo perché costano più dei frontalieri.

Mastromarino – Sono una risorsa, perché con il loro lavoro creano ricchezza per il territorio.

I frontalieri sono discriminati?

Mastromarino - Talvolta sì, quando vengono strumentalizzati per alcune riflessioni più ampie sul mercato del lavoro. Riflessioni che giustamente vanno fatte, ma non come a volte accade in Ticino.

Marchesi - Assolutamente no, perché lavorano in un paese che permette loro di guadagnare il doppio di quello che guadagnerebbero in Italia, con condizioni e opportunità ottime che non avrebbero al di là del confine.

Qual è il rapporto tra Italia e Svizzera al confine?

Marchesi - Negli ultimi decenni è un rapporto di amore e odio. Sicuramente il confine crea opportunità, ma è indubbio che la libera circolazione abbia creato anche problemi al mercato del lavoro locale.

Mastromarino – Ora sono buoni, anche perché durante la pandemia abbiamo capito quanto le comunità siano connesse non solo dal punto di vista economico ma anche da quello culturale e sociale. Facciamo quindi tesoro di questo periodo difficile per uscirne insieme più forti.

