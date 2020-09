«I frontalieri e l’economia transfrontaliera sono una ricchezza economica, sociale e identitaria che non possiamo disperdere». Lo afferma in una nota odierna Massimo Mastromarino, presidente della Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera, in seguito all’incontro tra la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. «Oggi il premier Conte ha espresso la volontà dell’Italia di arrivare ad una intesa il più possibile favorevole sulla fiscalità frontaliera. Ieri il senatore Alessandro Alfieri, in relazione all’incontro di oggi tra Italia e Svizzera, ha dichiarato che qualunque accordo dovrà prevedere ‘non un euro di meno ai Comuni di frontiera, non un euro in più di tasse ai lavoratori frontalieri’. In attesa di conoscere meglio le ipotesi sul tavolo delle trattative, in qualità di presidente della Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera auspico: che ogni scelta sia condivisa con i territori di frontiera e tutte le rappresentanze locali; che non si tradisca lo spirito dell’accordo del ‘74 che rimane valido nell’intuizione dei motivi e delle modalità di compensazione finanziaria; che la fretta non abbia il sopravvento. Siamo ancora in emergenza sanitaria e non sappiamo come e cosa sarà il mercato del lavoro transfrontaliero nel 2021», ha dichiarato Mastromarino.