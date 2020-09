Le trattative tra i due Paesi non decollano. Per indurre Roma a trattare, il 30 giugno del 2011 il Consiglio di Stato blocca per la prima volta metà dei ristorni dovuti all’Italia, depositando in un conto vincolato presso la Banca dello Stato 28,4 milioni di franchi. La decisione non fa l’unanimità in Governo: favorevoli sono Norman Gobbi, Marco Borradori e Paolo Beltraminelli; contrari Manuele Bertoli e Laura Sadis.

Dopo anni di trattative, nel dicembre del 2015 Svizzera e Italia parafano un nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri per sostituire quello del 1974. La novità principale di questo accordo riguarda il cambiamento del sistema d’imposizione. Oggi i frontalieri vengono tassati alla fonte in Svizzera e poi la Svizzera «ristorna» a Roma il 38,8% delle imposte riscosse (94,8 milioni di franchi nel 2019). Con il nuovo accordo entrerebbe in vigore la doppia imposizione. Ogni frontaliere sarebbe tassato sia nello Stato in cui svolge l’attività lavorativa (per un massimo del 70% dell’imposta prelevabile alla fonte), sia nello Stato in cui risiede (100%). L’equivalente dell’importo versato in Svizzera verrebbe dedotto dalla fattura fiscale in Italia. Il testo è ben accolto in Ticino, mentre in Italia, con il susseguirsi di diversi Governi, il parere cambia più volte. Regolarmente alla fine di giugno di ogni anno si torna a parlare di un possibile blocco dei ristorni. Questa possibilità si concretizza di nuovo nel 2019, con il cosiddetto «mini blocco» da 3,8 milioni di franchi.