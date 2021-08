La notizia della morte del sindaco di Lugano Marco Borradori ha varcato i confini svizzeri. Come prevedibile ne hanno scritto tutte le testate delle Province di frontiera, dalla «Prealpina» al «Corriere di Como». Anche alcuni media a tiratura nazionale hanno parlato del tragico evento: la scomparsa di Borradori è stata ripresa ad esempio dal «Corriere della Sera», dal «Fatto quotidiano» e dal «Messaggero». Numerosissimi i commenti di cordoglio sui social network per l’«uomo del dialogo», come lo ha definito la «Provincia di Como». Oltre alla valanga di «condoglianze», «riposa in pace» e ai messaggi di vicinanza alla famiglia del sindaco, su Facebook c’è chi ha scritto frasi di apprezzamento come «un signore con la s maiuscola, dentro e fuori dalla politica», «persona di una eleganza intellettuale molto rara di questi tempi», «garbo e buona educazione non sono purtroppo di tutti. Soprattutto nel mondo della politica», «un politico serio e soprattutto un grande mediatore», «addio, con la consapevolezza che noi di persone come te non ne abbiamo molte».

Il cordoglio del sindaco Massimo Mastromarino

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, presidente dell'Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marco Borradori: «Il mio pensiero va alla famiglia alla quale mi stringo in un commosso abbraccio. La perdita di Marco è qualcosa di inspiegabile e, ancora oggi, rimango incredulo perché è stato un uomo di grande valore e con un altissimo senso civico. Per l'Autorità di Bacino, ora come sindaco della città di Lugano e, prima ancora, quando sedeva nel Consiglio di Stato, è stato un interlocutore attento, sostenitore di sinergie comuni che hanno portato al raggiungimento di ottimi risultati con effetti di crescita sull’economia del territorio. Marco Borradori è stato un grande politico, un uomo di innata eleganza e di grande senso civico. Lo ricordo con grande affetto e, a nome di tutto l'Ente desidero esprimere anche a nome del direttivo le mie più profonde condoglianze», si legge in una nota.

«La morte del sindaco di Lugano, Marco Borradori, mi ha addolorato e colpito molto. Sebbene i percorsi siano stati diversi, lui in Ticino, io in Lombardia, la nostra storia politica si è intrecciata e confrontata spesso. Lo ricorderò sempre con affetto, per l’amore che aveva verso il suo popolo, per la sua correttezza, competenza e garbo, qualità rare negli uomini politici», ha detto il ministro dello sviluppo economico italiano Giancarlo Giorgetti.

