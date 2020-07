Si tratta di un 25.enne comasco che è stato rintracciato e si trova in carcere con l’accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, in attesa di essere sentito dal giudice per far luce sui motivi dell’aggressione. Di certo c’è che, come riporta la Provincia di Como, i tre giovani - due ragazzi e una ragazza - sotto shock, sono riusciti a scappare, trovando rifugio alla Questura di Como, dove hanno poi riferito di essere stati aggrediti da un uomo armato.