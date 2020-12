Aggrediscono una donna e le rubano l’auto a Milano: fermati in Svizzera

Due italiani accusati di una violenta rapina a Milano sono stati fermati in Svizzera. Lo comunica la Polizia di Stato in una nota, spiegando che un uomo di 37 anni evaso dagli arresti domiciliari e la compagna di 28 anni sono gravemente indiziati di aver aggredito una donna la mattina del 15 dicembre scorso. La vittima si trovava a bordo della sua autovettura, quando in pochi istanti è stata aggredita dall'uomo che, con la complicità della compagna, l’ha afferrata per i capelli trascinandola violentemente fuori dalla vettura. I due malviventi hanno poi caricato sull’auto della vittima appena rapinata due valigie e si sono allontanati a forte velocità. Il localizzatore dello smartphone della vittima ha però consentito agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano di tracciare lo spostamento dei due fuggitivi oltre il confine con la Svizzera. Attivato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro di Cooperazione Polizia Doganale (C.C.P.D.) di Ponte Chiasso, le ricerche dell'auto sono state diramate in Svizzera. Gli agenti elvetici sono così riusciti a rintracciare i due malviventi in un'area di servizio a circa 20 chilometri dall'uscita Nord della galleria del San Gottardo, nel canton Uri. I due italiani si trovano ora in stato di fermo presso la Casa Circondariale di Como in attesa di convalida.