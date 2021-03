La progressione è stata imponente: il 142% in 4 settimane nella provincia lariana e il 134% in quella varesina. «La situazione è molto critica - ha ripetuto l’altroieri il direttore sanitario dell’ATS Insubria Giuseppe Catanoso - e registriamo anche un progressivo abbassamento dell’età media di chi ha contratto il virus. Guardando la situazione ci attendiamo il picco nella prossima settimana».

Le maggiori preoccupazioni riguardano la provincia di Como dove in quasi tutti gli ambiti territoriali (tranne il Medio Lario) il numero di contagi supera la soglia d’allarme dei 250 ogni 100 mila abitanti. «Dai dati in nostro possesso, però, sembra che nei territori di Erba e Cantù ci sia un primo rallentamento del contagio», ha detto Catanoso ai giornalisti nella conferenza stampa convocata come sempre di giovedì per illustrare i dati settimanali.