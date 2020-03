Al confine misure speculari alle disposizioni italiane

Gli effetti della diffusione del coronavirus e la lotta contro questa minaccia sono visibili, ovviamente, anche ai valichi doganali. Dalle 15.30 di ieri, quando sono stati introdotti i controlli sistematici alle frontiere secondo il codice Schengen, fino alle 8 di stamattina sono state rinviate al confine italo-svizzero 288 persone provenienti dall’Italia. Le misure introdotte ieri dal Consiglio federale sono speculari alle disposizioni italiane (emanate tramite i decreti dell’8 e del 9 marzo), hanno spiegato al valico di Chiasso Strada i vertici dell’Amministrazione Federale delle Dogane (AFD). Gli svizzeri possono tornare in qualsiasi momento in patria e i frontalieri possono attraversare il confine e rientrare in Italia, a patto di avere con sé il permesso necessario. È possibile anche transitare attraverso il nostro territorio per raggiungere altri Paesi. L’entrata in Svizzera è anche permessa per altri motivi di lavoro, se questi sono dimostrabili. Non ci sono altri motivi che giustifichino l’entrata nel nostro Paese (salvo determinate eccezioni). Chi non rientra in questi parametri viene respinto.

«Ieri il Consiglio federale ha informato sulle nuove misure», ha spiegato il direttore dell’AFD Christian Bock nel corso di una conferenza stampa al valico di Chiasso Strada, ricordando appunto come dalle 15.30 siano stati introdotti controlli sistematici sugli 800 chilometri di frontiera italo-svizzera (che tocca il Ticino, il Vallese e i Grigioni). Parallelamente, sempre alle 15.30, è entrata in vigore l’ordinanza 2 relativa alla Covid-19 (in questo caso alle dogane si applica l’articolo 3). Diversa è invece la situazione alle frontiere con la Germania, la Francia e l’Austria, dove non si è ritenuto necessario prevedere misure particolari (ma si è pronti a prenderle); il solo provvedimento preso in considerazione è quello volto a scoraggiare il traffico di aggiramento (si pensi per esempio a un italiano che volesse entrare in Svizzera passando da Germania, Francia o Austria).

Dalla mezzanotte, per contro, l’Austria ha introdotto controlli alla frontiera con la Confederazione e il Liechtenstein; questi vengono svolti, a detta di Bock, «ragionevolmente». Il direttore ha anche spiegato come nelle prossime settimane non sia da escludere un’eventuale chiusura di alcuni valichi minori da parte di Vienna.

Quanto alle conseguenze delle misure prese al confine italo-svizzero - ha proseguito Bock -, nel traffico viaggiatori si contano, al di là della chiusura di 9 valichi doganali in Ticino (per canalizzare il traffico nei valichi maggiori), tempi di sdoganamento più lunghi a dipendenza del volume del traffico e un calo di quest’ultimo pari al 60% (al 25% lunedì): una percentuale che è destinata ad aumentare, ha precisato. Nel traffico commerciale si registra, almeno da parte elvetica, uno sdoganamento normale (relativamente a importazioni, esportazioni e transito): le cifre sono al momento «assolutamente paragonabili» a quelle del 2019. È tuttavia possibile che si formino colonne; in questo senso l’AFD si mantiene in contatto con l’USTRA per minimizzare i problemi legati al traffico pesante. «Abbiamo personale a sufficienza in Ticino», ha tenuto a precisare il direttore, spiegando come il minor afflusso di veicoli non si sia tradotto in una riduzione a livello di organico.

«Una grande mobilità»

«La chiusura di 9 valichi ci ha permesso di poter disporre di una grande mobilità e di concentrare le forze dove abbiamo bisogno», ha da parte sua specificato il comandante della Dogana sud colonnello Silvio Tognetti. «I controlli sistematici alla frontiera dei passaggi di grande afflusso ci permettono di garantire la sicurezza nell’ambito delle entrate e delle uscite dai nostri valichi», ha proseguito, precisando come dalle 4 alle 11.30 del 20 febbraio si registrassero 69.000 entrate, a fronte dei 28.000 ingressi rilevati ieri (sempre dalle 4 alle 11.30): «Una diminuzione notevole». Il comandante ha quindi tenuto a precisare che in generale non si riscontrano grosse difficoltà: le persone che attraversano il confine sono coscienti di quanto sta accadendo e delle misure prese a tutela della salute di tutti e seguono le indicazioni degli agenti senza reclami particolari. «Con la chiusura dei 9 valichi si sono formate all’inizio diverse colonne in uscita: a quel momento c’erano ancora tantissime persone in Ticino, tantissime attività erano ancora in esercizio. La situazione si è modificata nel corso della settimana».

Alla dogana commerciale l’import è garantito con un’operatività totale, «al 100%». Anche il transito è garantito, con un leggero aumento per quanto riguarda Chiasso Strada. Quanto all’export in direzione dell’Italia, anche in questo caso non si riscontrano particolari difficoltà. «Abbiamo diverse varianti nel caso in cui dovessero esserci cambiamenti repentini». Nonostante l’appoggio totale di Berna sia assicurato, è al momento possibile gestire la situazione con i soli mezzi «locali».

Anche il capo della Centrale di intervento sud aiutante Fabrizio Bruschi, da parte sua, ha garantito la prontezza e la disponibilità a entrare in azione di tutto il personale, spiegando come i valichi aperti siano coperti 24 ore al giorno: «In caso di problemi possiamo contare sulla polizia cantonale». «Il traffico è quasi nullo, ma non c’è una persona che passa senza essere controllata: da ieri pomeriggio applichiamo alla lettera l’ordinanza 2 e l’ordine di servizio dello Stato maggiore di Berna. Anche il confine verde subisce la medesima sorte». In effetti, le auto che compaiono al valico di Chiasso Strada - che vengono tutte minuziosamente controllate - sono pochissime. E potrebbero diventare ancora meno nei giorni a venire.

