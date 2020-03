Poche le automobili in circolazione, strade semivuote e un numero insolitamente ridotto di persone nei supermercati a fare la spesa dove la presenza dei ticinesi si è però rarefatta. Molti esercizi pubblici e negozi tra Lavena Ponte Tresa e Luino, dall'inizio della settimana lavorano ad orario ridotto, altri hanno preferito chiudere. E la gente sembra seguire alla lettera le regole comportamentali dettate dal Governo di Roma a seguito della pandemia da coronavirus esplosa con particolare virulenza proprio in Lombardia.

Nei supermercati di confine, come detto, in questi giorni, i ticinesi non si vedono più, anche se sugli scaffali la merce abbonda. Ovunque si notano persone, numerose quelle con la mascherina protettiva, che rispettano la distanza di sicurezza di un metro l'una dall'altra imposta dal Ministero della sanità alla clientela per limitare il rischio di contagio, mentre il personale non di rado indossa guanti di lattice e, a seconda del reparto, ha a sua volta la bocca coperta da una protezione antibatterica.

I supermercati fanno rispettare le regole in modo rigoroso, anche alle casse, mentre al microfono si susseguono i messaggi di prevenzione in un clima surreale. "Mantenere la distanza, tenere i carrelli dietro alle demarcazioni segnate sul pavimento, se c'è troppa gente state indietro e aspettate il vostro turno". In Italia, in queste ore convulse, c'è anche chi si lamenta se, senza volerlo, ci si avvicina troppo a qualcun altro. La paura del coronavirus è riuscito a fare tanto e perfino, in alcuni casi, a far superare il limite della ragionevolezza. Nella speranza, comunque, che dal prossimo tre aprile tutto potrà tornare alla normalità e ci si potrà tutti risvegliare da un brutto sogno.