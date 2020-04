Il traffico in Ticino è aumentato. Impossibile non accorgersene. È aumentato alle dogane così come - di rimando - lungo le nostre strade. Un ritorno al passato, o al futuro, vista la tendenza all’allentamento delle misure restrittive nel nostro cantone. Ne abbiamo parlato con Matteo Cocchi, capo dello Stato maggiore di condotta (SMCC). «L’aumento del traffico è verosimilmente riconducibile a una conseguenza dell’allentamento delle restrizioni decise dalle autorità federali e cantonali». Ciò, a dire di Cocchi, non deve essere fonte di preoccupazione, in vista di nuovi allentamenti. «No, se il rispetto delle misure d’igiene accresciute e di distanza sociale sarè rispettato. In questo momento, come nella fase precedente, da parte degli enti preposti vi sono e vi saranno sia monitoraggi costanti...