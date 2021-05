Primi clienti in fila dall’alba. Ressa attorno all’ora di apertura, alle 8. È successo a Varese, come riporta il portale VareseNews, ma ovunque nel Belpaese si segnalano assembramenti. Sì, la particolare moda delle scarpe Lidl ha colpito ancora. Stavolta in Italia, dove le sneakers della nota catena di supermercati sono tornate sugli scaffali. Creando, va da sé, il solito tam tam mediatico e scatenando una rincorsa all’acquisto clamorosa. La seconda ondata, se così vogliamo chiamarla, sembrerebbe dunque generare lo stesso entusiasmo della prima. Quando, cioè, le scarpe Lidl si affacciarono sul mercato diventando, senza un motivo, un fenomeno social e di marketing. Generando, di riflesso, anche fenomeni incredibili come la rivendita, su vari siti specializzati, a prezzi stellari.