Un bosniaco di 36 anni naturalizzato cittadino svizzero è stato arrestato dalla polizia a Varese, che gli ha trovato addosso (e in auto) un’ingente quantità di droga, tra eroina, metanfetamina e cocaina. L’uomo è stato fermato per un controllo, dopo che si era dileguato, per strada, a Varese, alla vista della polizia.

La scoperta più rilevante, però, è stata nel vano ricavato sotto il rivestimento posteriore del sedile di guida che conteneva altro denaro contante, tre panetti di eroina per un totale di 600 grammi e un ovulo di cocaina del peso di 12 grammi. Il bosniaco è stato arrestato per la detenzione e il trasporto ai fini di spaccio di eroina, cocaina e metanfetamina, nonché per la falsa dichiarazione sulla sua identificazione. In più, è stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere.