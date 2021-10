Inizierà domani in Lombardia la campagna per la somministrazione della terza dose «booster» del vaccino anti-COVID agli operatori sanitari e sociosanitari. Lo conferma la direzione generale Welfare d’intesa con l’Unità di Crisi - a seguito della circolare del Ministero della Salute italiano dell’8 ottobre di aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione della dose di richiamo.

A ricevere il «booster», con vaccino Comirnaty (Pfizer/Biontech), da domani 11 ottobre saranno tutti gli operatori all’interno delle strutture di ricovero e di cura e per i quali sono trascorsi almeno 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale di base (prima e seconda somministrazione o dose unica).

«Si procederà - si informa in una nota - a dare avvio nelle Rsa alla somministrazione della dose ‘booster’ agli ospiti e agli operatori con vaccino Comirnaty (Pfizer/Biontech) e ad ampliare la platea degli eleggibili alla dose di richiamo booster agli over 60 e ai fragili, come indicato nella circolare Ministeriale».