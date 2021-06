Un minimo di normalità, al netto del tampone obbligatorio, era già ritornata negli scorsi giorni. Ma dopo l’annuncio del senatore Alessandro Alfieri e, di riflesso, la nuova ordinanza che permette agli svizzeri di varcare il confine (per 24 ore) senza limitazioni, Lavena Ponte Tresa è letteralmente tornata a vivere. Grazie, appunto, ai ticinesi. O se preferite ai «fedelissimi». Ovvero, clienti di commerci, bar, ristoranti, supermercati, finanche centri estetici abituati, prima della pandemia, a spostarsi dal Ticino oltre confine. E costretti, loro malgrado, a rimanere da questa parte della dogana complici appunto le restrizioni. Oggi, però, è stato un po’ come rinascere tanto per i clienti ticinesi quanto, soprattutto, per i commercianti di Ponte Tresa la cui crisi, apparentemente, sembrava senza fine.