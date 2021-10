Stando all’agenzia di stampa italiana ANSA, i controlli eseguiti hanno rilevato che dei 16 autisti a bordo 6 non erano dotati del pass sanitario: il convoglio è stato fermato e rispedito a Briga (VS) con tutti i camion caricati.

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, un portavoce delle FFS ha specificato che i controlli sono stati realizzati dal personale della società SBB Cargo International e dalla polizia ferroviaria italiana, come avviene in casi simili. Sono state così applicate le norme entrate in vigore in Italia che impongono l’apposito certificato.