Un’auto si è inabissata nel lago di Como, questo pomeriggio alle 15 nel territorio del Comune di San Siro, a nord di Menaggio: in serata i sommozzatori hanno recuperato il corpo senza vita della conducente, una 70enne del luogo.

La donna è rimasta bloccata nell’auto che si è inabissata per alcune decine di metri dopo avere sfondato la recinzione della strada. Alla base dell’incidente ci sarebbe un’errata manovra di inversione di marcia lungo un tratto della vecchia Statale Regina non più aperto al traffico ma utilizzato dai residenti, oltre che come pista ciclabile. Nelle vicinanze c’è una piattaforma ecologica e pare che la settantenne si fosse recata proprio lì e stesse tornando a casa.