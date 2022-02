Una ragazza di 22 anni, dopo lo scontro con un’automobile targata Ticino, è caduta sull’asfalto mentre il conducente è scappato verso il valico di confine. È successo oggi, sabato 5 febbraio, attorno alle 16 in piazza San Francesco a Luino. A darne notizia è il portale Luinonotizie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno subito rintracciato e identificato l’automobile e il responsabile dell’incidente. Ora, bisognerà stabilire cause e responsabilità dell’impatto.

Stando a quanto riportato da Luinonotizie, la ragazza è stata trasportata in codice gialla al pronto soccorso. La vita della giovane non sarebbe in pericolo.