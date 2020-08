Il 24.enne comasco arrestato ieri perché sospettato di aver dato fuoco a quattro veicoli a Gandria, non sarebbe nuovo ad atti del genere. Lo riporta «La Provincia di Como», spiegando che il giovane aveva già incendiato un’auto lo scorso febbraio a Menaggio. In quell’occasione vennero danneggiate dalle fiamme tre vetture. Il 24.enne e un 17.enne, entrambi ospiti di una struttura di assistenza nel Comasco, erano stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Menaggio per furto e danneggiamento.