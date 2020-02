Un vero e proprio bazar del falso quello scoperto dai Baschi verdi della Guardia di Finanza in un appartamento della centrale via Grossi di Como dove sono stati rinvenuti e sequestrati 650 capi d’abbigliamento e accessori tra cui giubbotti, jeans, maglie, sciarpe, cappelli e scarpe con marchio contraffatto delle più note griffe: Stone Island, Moncler, Napapijri, Woolrich, Colmar, Peuterey, K-Way, Diesel, Armani, Nike, il cui valore commerciale si aggira intorno ai 30.000 euro.

Nel corso dell’attività di controllo economico del territorio, nei pressi di viale Lecco, i Finanzieri hanno infatti notato un cittadino senegalese di 50 anni che, accortosi del loro arrivo, ha abbandonato un borsone contenente 12 giubbotti della Woolrich per poi nascondersi all’interno di un bar. I primi accertamenti effettuati nei confronti dell’uomo, dopo averlo fermato per i controlli di rito, permettevano di rilevare che, nonostante lo stesso fosse residente in località Merone (CO), dimorava, di fatto, a Como, in via Tommaso Grossi.