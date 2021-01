Non è stato un incidente a causare la morte, avvenuta l’11 gennaio, di una bambina di 18 mesi a Cabiate (Como). Stando a quanto riportano i media italiani, in base agli accertamenti medico legali, la piccola è stata «ripetutamente picchiata» e «violentata». In carcere è finito il compagno della madre che sarebbe stato solo in casa con la bimba al momento dei fatti e aveva raccontato agli inquirenti che la piccola si era tirata addosso una stufa mentre giocava.