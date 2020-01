È sotto shock la comunità di Semogo, piccola frazione di Valdidentro (Sondrio), dopo che si è diffusa la notizia della morte di un bimbo di 4 anni che sabato pomeriggio si è schiantato con il suo bob contro un albero sulle nevi del paese della Valtellina, mentre con il fratellino di due anni si stava divertendo sulle nevi in Val Viola con i genitori.

La tragedia è avvenuta al di fuori delle piste da sci, in un'area incontaminata con boschi e piccole baite in pietra e legno di montagna. A un certo punto lo slittino con i due fratellini ha preso eccessiva velocità, lungo il pendio innevato, e ha finito la sua corsa terribile contro un larice. I due piccoli sono stati sbalzati sulla neve è per il più grandicello da subito le condizioni sono apparse molto gravi.