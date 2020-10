Cresce in maniera importante il numero dei contagi da coronavirus in provincia di Varese dove i positivi registrati ieri sono stati 1.902 segnando così un record. Varese è al terzo posto in Italia, dopo Milano (dove i casi sono stati ieri 2.708) e Napoli (2.008). La provincia di confine - dove il record precedente era stato toccato domenica con 902 positivi - conta quindi circa un quarto dei nuovi positivi di tutta la regione Lombardia 7.559. La cifra esorbitante di mercoledì è tuttavia stata preceduta da due giorni con numeri molto bassi: 105 il lunedì e 263 il martedì: la cifra raggiunta mercoledì 28 ottobre può quindi in parte essere spiegato con ritardi nei tamponi.