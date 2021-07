Bus con minorenni a bordo prende fuoco in galleria, l’autista li salva

(Aggiornato) Un bus diretto a Livigno ha preso fuoco questa mattina in una galleria sulla Superstrada 36, all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco. A bordo del mezzo, riportano i media italiani, vi erano 25 giovani tra i 14 e i 16 anni della provincia di Como e solo grazie alla prontezza dell’autista è stato evitato il peggio: l’uomo si è accorto delle fiamme e ha fatto subito scendere i ragazzini, accompagnandoli poi fuori dalla galleria. Per i giovani passeggeri, che sono in buone condizioni di salute, solo un grosso spavento: l’elisoccorso ha portato sul posto i medici dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) che hanno offerto loro anche sostegno psicologico. Per spegnere l’incendio sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco di Lecco e Bellano. Tre automobilisti sono rimasti leggermente intossicati dal fumo, l’autobus è andato completamente distrutto.