C’è la conferma: «I treni non saranno bloccati»

(Aggiornato alle 20.59) I collegamenti ferroviari tra Svizzera ed Italia non verranno interrotti. La decisione è stata presa in seguito al colloquio tra la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e la ministra italiana dei trasporti Paola De Micheli. Nel corso della telefonata - si legge in una nota del ministero italiano - «c’è stata ampia convergenza sulla necessità di assicurare la continuità del trasporto passeggeri tra i due Paesi».

Al colloquio è seguita una riunione tecnica in videoconferenza, alla quale hanno partecipato, oltre al Ministero italiano delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), i rappresentanti del Ministero dell’Interno, delle società ferroviarie italiane ed elvetiche. Durante la riunione sono state approfondite e individuate le soluzioni organizzative per assicurare il rispetto delle misure anti-COVID e la continuità del servizio di trasporto che nei prossimi giorni tornerà gradualmente alla normalità. Le modalità operative verranno definite attraverso un decreto interministeriale (come anticipato QUI).

Domani servizio per Como e Milano, non per Varese

Nel corso dei colloqui è stata analizzata nel dettaglio anche la situazione legata al traffico regionale TILO. A partire da domani i treni regionali italiani circoleranno fino alla stazione di Chiasso: i pendolari frontalieri potranno poi cambiare treno e proseguire il proprio viaggio a bordo dei treni TILO. Per quanto riguarda i collegamenti da e per Varese, invece, si dovrà attendere la riattivazione del servizio.

Per ripristinare gradualmente i collegamenti tra Svizzera e Italia le FFS/TILO sono in attesa di una conferma da parte delle autorità italiane dell’attuazione del decreto interministeriale che esonererà le ferrovie dall’onere della responsabilità dei controlli della temperatura dei viaggiatori al confine.

Anche l’offerta EuroCity sarà mantenuta, sebbene in maniera ridotta. Nello specifico, a partire dal 10 dicembre 2020, sull’asse del Gottardo circoleranno una coppia di treni EuroCity, sull’asse del Sempione ne circoleranno due coppie. Da domenica 13 dicembre, in concomitanza con il cambiamento d’orario, circoleranno due coppie di treni EuroCity sull’asse del Gottardo e sempre due coppie sull’asse del Sempione. I collegamenti nel dettaglio:

· EC 313 da Zurigo 7:10, arrivo a Milano 10:50

· EC 316 da Milano 11:10, arrivo a Zurigo 14:50

· EC 34 da Milano 13:05, arrivo a Ginevra 17:21

· EC 37 da Ginevra 7:39, arrivo a Milano 11:40

· EC 50 da Milano 7:20, arrivo a Basilea 11:32

· EC 57 Da Basilea 11:28, arrivo a Milano 16:40

