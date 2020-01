Stava transitando all’angolo tra via Ceresio e via Prati a Porlezza la giovane protagonista di un incidente avvenuto il 16 gennaio, intorno alle 16. La ragazza, una 17.enne, è stata colpita al volto e agli arti da alcuni calcinacci caduti dal tetto di uno stabile. Ferita gravemente, la giovane è stata elitrasportata all’ospedale Niguarda di Milano, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Per questo, come riportano alcuni portali italiani, è intervenuto il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumator) è intervenuto con l’intenzione di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per fare chiarezza sulle condizioni in cui versava la casa dal cui tetto sono cadute pietre e calcinacci.